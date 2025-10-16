Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Troca no governo
Notícia

Leite respeita a lógica e indica Ikeda para a Secretaria da Segurança Pública

Delegada Adriana Regina Costa será a secretária adjunta

Rosane de Oliveira

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS