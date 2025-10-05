Leite lança linha de crédito para prefeituras nesta semana

Cerimônia com presença do governador Eduardo Leite está prevista para quinta-feira. Mauricio Tonetto / Secom

O jornalista Paulo Egídio colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

O governo Eduardo Leite lança nesta semana uma linha de crédito voltada às prefeituras. Os detalhes serão conhecidos na quinta-feira (9), data prevista para o anúncio oficial.

Batizado de Avançar Mais Cidades, o programa vai oferecer financiamentos aos municípios com recursos do Estado, operados por bancos públicos estaduais — Banrisul, Badesul e BRDE. O acesso não será restrito aos afetados pela enchente.

Aos bancos parceiros, o governo informou que serão liberados até R$ 10 milhões por prefeitura, com prazo de até 15 anos para pagamentos.

O evento promete reunir um quórum considerável de prefeitos e deputados estaduais no Palácio Piratini.

Porta da rua

Após desistir de pedir demissão, o ministro do Turismo, Celso Sabino, deverá ser expulso do União Brasil. O partido marcou para quarta-feira (8) a reunião para decidir sobre a exclusão.

O algoz interno de Sabino é o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, que almeja concorrer a presidente contra Lula.

No mês passado, o União determinou que seus filiados deixassem o governo, mas o ministro vinha protelando a saída. Nos últimos dias, Sabino recebeu o respaldo de deputados, prometeu apoio a Lula e resolveu ficar.

Mãos gaúchas

A proposta de reforma administrativa apresentada na Câmara dos Deputados tem digitais de dois técnicos gaúchos. O advogado Rafael Amorim e o economista Giordano Antoniazzi foram consultores do grupo de trabalho que formulou os textos apresentados pelo deputado Pedro Paulo (PSD-RJ).

A reforma é uma prioridade do presidente da Câmara, Hugo Motta, e, por isso, deve avançar.

Pintando o mapa

Na semana passada, o PL bateu a marca de 400 executivas municipais criadas no Rio Grande do Sul.

O presidente do partido, Giovani Cherini, diz que o plano para 2026 é chegar às 497 cidades.

Euforia trabalhista

Empolgado com o desempenho de Juliana Brizola nas pesquisas, o PDT prepara um novo ato de lançamento da pré-candidatura da ex-deputada ao Palácio Piratini.

Será no dia 15 de novembro, durante convenção do partido em Porto Alegre.

Primeiro escalão

A ex-prefeita de Cristal Fábia Richter (PSD) toma posse nesta segunda-feira (6) na Secretaria Estadual da Mulher. A delegada Viviane Viegas será a adjunta.

Novo hospital

O projeto do novo hospital de Viamão será discutido em audiência pública nesta segunda. A reunião começa às 18h, na Faculdade Santa Isabel, no bairro Viamópolis. A instituição será construída e administrada via parceria público-privada e atenderá pelo SUS pacientes de Viamão e cidades vizinhas.

Holerite