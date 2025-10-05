Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Recursos para investimentos
Leite lança linha de crédito para prefeituras nesta semana

Financiamentos serão operados por bancos públicos estaduais

Paulo Egídio

