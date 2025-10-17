Leite entrega primeiros prêmios em dinheiro a estudantes que se destacaram em simulado do Saeb

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.
Após uma participação considerada "histórica" pela secretária Raquel Teixeira, o governador Eduardo Leite entregou as primeiras premiações para os alunos que se destacaram no simulado do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) 2025. A bonificação faz parte do programa de incentivos da educação lançado pelo governo estadual em agosto.
O simulado alcançou mais de 167 mil estudantes, o equivalente a 93% do público estimado pela Secretaria de Educação, um indicativo de que deu resultado a motivação em dinheiro oferecida pelo Piratini.
Uma cerimônia para entrega das premiações foi realizada na tarde desta sexta-feira (17) no Instituto Estadual de Educação Paulo Gama, em Porto Alegre, que alcançou 91,7% de participação dos estudantes. Ao todo, 27 alunos foram premiados por desempenho e nove foram sorteados com prêmios de participação na avaliação.
Leite ressaltou que “uma prova não serve apenas para dar uma nota, mas para mostrar se o aprendizado está acontecendo”. Destacou que as avaliações oferecem subsídios para aprimorar a atuação docente e institucional.
— Quanto mais estudantes envolvidos, mais precisos serão os resultados e mais eficazes as ações para melhorar a educação. Essa premiação reconhece o esforço e a dedicação de cada aluno, professor e servidor. E mostra que o prêmio é real, que o mérito tem valor — enfatizou o governador.
Foram premiados alunos em 1.836 escolas da rede estadual, e os valores serão transferidos em novembro mediante cadastro de chaves Pix ou contas bancárias das autoridades escolares ou responsáveis.
Raquel Teixeira afirmou que o simulado serve não só como instrumento de preparação para o Saeb oficial — previsto para 20 e 31 de outubro —, mas como uma política pública que estimula engajamento nas escolas e reforça o papel do Estado na garantia da qualidade na aprendizagem.
— Na semana que vem, vamos fazer a prova do Saeb, que vai mostrar para o Brasil a potência da educação gaúcha. A mobilização de vocês foi fenomenal. Meu respeito e minha admiração a um corpo de professores dedicado e competente — destacou.