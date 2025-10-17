Leite entrega primeiros prêmios em dinheiro a estudantes que se destacaram em simulado do Saeb

Eduardo Leite foi acompanhado da secretária Raquel Teixeira e do presidente do Banrisul, Fernando Lemos, entregar prêmios aos alunos. Mauricio Tonetto / Divulgação

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Após uma participação considerada "histórica" pela secretária Raquel Teixeira, o governador Eduardo Leite entregou as primeiras premiações para os alunos que se destacaram no simulado do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) 2025. A bonificação faz parte do programa de incentivos da educação lançado pelo governo estadual em agosto.

O simulado alcançou mais de 167 mil estudantes, o equivalente a 93% do público estimado pela Secretaria de Educação, um indicativo de que deu resultado a motivação em dinheiro oferecida pelo Piratini.

Uma cerimônia para entrega das premiações foi realizada na tarde desta sexta-feira (17) no Instituto Estadual de Educação Paulo Gama, em Porto Alegre, que alcançou 91,7% de participação dos estudantes. Ao todo, 27 alunos foram premiados por desempenho e nove foram sorteados com prêmios de participação na avaliação.

Leite ressaltou que “uma prova não serve apenas para dar uma nota, mas para mostrar se o aprendizado está acontecendo”. Destacou que as avaliações oferecem subsídios para aprimorar a atuação docente e institucional.

— Quanto mais estudantes envolvidos, mais precisos serão os resultados e mais eficazes as ações para melhorar a educação. Essa premiação reconhece o esforço e a dedicação de cada aluno, professor e servidor. E mostra que o prêmio é real, que o mérito tem valor — enfatizou o governador.

Foram premiados alunos em 1.836 escolas da rede estadual, e os valores serão transferidos em novembro mediante cadastro de chaves Pix ou contas bancárias das autoridades escolares ou responsáveis.

Leia Mais Secretária promete solução rápida para pagamento de ingressos com Pix ou cartão no Jardim Botânico

Raquel Teixeira afirmou que o simulado serve não só como instrumento de preparação para o Saeb oficial — previsto para 20 e 31 de outubro —, mas como uma política pública que estimula engajamento nas escolas e reforça o papel do Estado na garantia da qualidade na aprendizagem.