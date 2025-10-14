Leite e Melo antecipam Dia do Funcionário Público para garantir feriadão a servidores

Os servidores públicos estaduais e os da prefeitura de Porto Alegre terão feriadão de três dias para comemorar o Dia do Funcionário Público.
Em decretos publicados nos Diários Oficiais, o governador Eduardo Leite e o prefeito Sebastião Melo transferiram o dia de ponto facultativo de 28 para 27 de outubro.
Assim, os servidores poderão emendar a segunda-feira garantir folga sábado, domingo e segunda-feira.
Os serviços considerados essenciais serão mantidos em regime de plantão. Já os professores estaduais terão folga nesta quarta-feira (15), Dia do Professor.