Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Funcionalismo
Leite e Melo antecipam Dia do Funcionário Público para garantir feriadão a servidores

Ponto facultativo foi transferido de 28 para 27 de outubro, garantindo três dias de folga

