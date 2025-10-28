Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Com data marcada 
Análise

Leite banca as concessões em nome da melhoria das rodovias estaduais 

Edital de leilão do Bloco 2 será lançado na primeira semana de novembro e o do Bloco 1 em março de 2026

Rosane de Oliveira

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS