Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Sucessão em vista
Notícia

Leite chama aliados para conversar sobre eleição de 2026

Reunião para a qual foram convidados presidentes de partidos e líderes de bancada será no final da tarde desta quarta-feira (15)

Rosane de Oliveira

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS