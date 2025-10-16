Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Eleições 2026
Leite assume o comando das negociações para sua sucessão no Piratini

Governador se reuniu com líderes de bancada e presidentes de partidos aliados no início da noite, na ala residencial, onde vive  

