Leite anuncia programa para atrair 10 mil médicos ao IPE Saúde e aumento no vale-refeição dos servidores

Governador anunciou correção do valor em reunião com deputados da base na noite desta quarta-feira (22). Mauricio Tonetto / Secom

Reunido com deputados da base do governo na noite desta quarta-feira (22), no Palácio Piratini, o governador Eduardo Leite anunciou o lançamento dos primeiros editais do programa IPE Mais Assistência para o mês de novembro, com a promessa de redimensionar a rede e a quantidade de consultas de maneira regionalizada no Estado.

O objetivo é atrair mais 10 mil médicos, o dobro do contingente atual, para o convênio que atende quase 1 milhão de segurados entre servidores públicos e seus dependentes.

A intenção do governo é oferecer mais de 10 mil especialidades médicas em 356 municípios do Estado, totalizando cerca de 3,2 milhões de consultas anualmente. Isso significa uma ampliação em 41% do número de consultas disponíveis, a partir de um investimento de R$ 59 milhões na saúde do Estado.

Na reunião, Leite reforçou que o governo já fez a correção do valor das consultas pagas aos médicos credenciados do IPE Saúde. Atualmente, os médicos que atendem como pessoa jurídica recebem R$ 108 — valor equivalente à maioria dos planos privados e acima das autarquias de outros Estados —, enquanto os profissionais que atuam como pessoa física recebem R$ 74,40.

O Estado também concedeu reajuste para 95 procedimentos médicos mais realizados, entre eles histerectomia (que passou de R$ 336,01 para R$ 1.234,22), angioplastia (de R$ 470,48 para R$ 1.539,65) e parto, tanto normal quanto cesariana (de R$ 336,01 para R$ 1.001.09).

Leite avalia que a reestruturação do IPE Saúde, iniciada em 2023, colocou as contas da autarquia em dia, qualificou a rede assistencial e permitiu os reajustes para atrair ainda mais atendimentos para o plano dos servidores.

Na reunião, o governador ainda citou o acordo firmado com a Santa Casa, que permitiu a retomada dos atendimentos aos segurados do IPE Saúde.

Benefício ampliado

O governador anunciou também que vai aumentar o valor do vale-refeição para os servidores públicos. A partir de novembro de 2025, o auxílio aumenta de R$ 400 mensais para R$ 426,92, a partir da inflação de 6,763% relativa ao período entre maio de 2024 e setembro de 2025. O governo também já calculou a previsão para 2026, quando o benefício passará a ser de R$ 445,19 a partir de outubro de 2026.