Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Justiça derruba lei da “Escola Sem Partido” em Porto Alegre

Por 15 votos a nove, Tribunal de Justiça acatou argumento de que legislação viola princípios da educação democrática previstos na Constituição Estadual

Henrique Ternus

