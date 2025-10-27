Justiça derruba lei da “Escola Sem Partido” em Porto Alegre

Sessão em 11 de dezembro de 2024 aprovou projeto de lei por 17 votos a 10. Fernando Antunes / CMPA / Divulgação

O Tribunal de Justiça decidiu que é inconstitucional a lei que implementa o projeto "Escola Sem Partido" em Porto Alegre. Em sessão nesta segunda-feira (27), os magistrados acolheram integralmente a ação movida pelo PSOL da Capital, e, por 15 votos a nove, concordaram que o texto viola os artigos da Constituição Estadual que definem os princípios da educação democrática e da liberdade de aprender, ensinar e pesquisar, e o pluralismo de ideias.

Aprovada em dezembro do ano passado, a lei que estabeleceu a Escola Sem Partido na Capital determina que professores, administradores e demais funcionários dos colégios se abstenham de emitir opiniões que possam influenciar os alunos em relação a uma corrente política ou ideológica. O projeto é de autoria do ex-vereador Valter Nagelstein, proposto ainda em 2016, e foi desarquivado pela vereadora Fernanda Barth (PL).

O prefeito Sebastião Melo silenciou sobre o texto e não sancionou nem vetou. Com isso, o projeto de lei retornou ao Legislativo e foi promulgado pela presidente da Câmara, vereadora Comandante Nádia (PL), em 5 de fevereiro deste ano. Um pedido liminar da Defensoria Pública foi aceito pelo TJ em 11 de fevereiro, o que suspendeu os efeitos da lei.

Vereadores da oposição apelidaram a medida de "lei da mordaça" e ingressaram na Justiça contra a nova legislação. Baseados em decisões anteriores do Supremo Tribunal Federal (STF), que entendeu propostas similares como "afronta à Constituição", a vereadora Juliana de Souza (PT) protocolou uma denúncia no Ministério Público (MP) alegando inconstitucionalidade na lei, enquanto o vereador e presidente municipal do PSOL, Roberto Robaina, apresentou uma ação direta de inconstitucionalidade (Adin) — que foi apreciada nesta segunda.

Na Adin movida pelo PSOL, o advogado Rafael Lemes argumentou que a lei 14.177/25 viola princípios da educação democrática e direitos fundamentais previstos nas constituições estadual e federal. Além disso, diz que a lei "desrespeita a dignidade do professor como profissional e restringe o direito à educação plena e inclusiva dos alunos".

— O chamado 'dever de neutralidade' do Art. 1º e 4º, na verdade, impede a formação de senso crítico e promove uma perigosa autocensura. A sala de aula deve ser um ambiente de convivência democrática e de debate, onde o professor media a construção do conhecimento e a defesa dos valores constitucionais — argumentou Lemes.

No voto, o relator Heleno Tregnano Saraiva observou que a legislação usurpou a competência da União em legislar sobre diretrizes e bases da educação e sobre ensino. Saraiva também argumentou que cabe ao chefe do Executivo propor legislações desse tipo, e não ao Legislativo, e concordou que a legislação não está de acordo com a Constituição Estadual.

Outra ação contrária à lei também foi acatada. O processo foi movido pelo Sindicato dos Municipários de Porto Alegre (Simpa), e teve 16 votos favoráveis e nove contrários.