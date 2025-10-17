Jardim Botânico vai aceitar Pix para compra de ingressos a partir do dia 25

Jardim Botânico vai oferecer novo método de pagamento para os ingressos do aprque. Mateus Bruxel / Agencia RBS

A partir do dia 25, o ingresso no Jardim Botânico poderá ser pago com Pix. O governo anunciou no final da tarde desta sexta-feira (17) a correção de um problema prosaico — atualmente, só é possível pagar em dinheiro.

Em nota enviada à coluna, a secretária do Planejamento, Danielle Calazans, informa que a iniciativa integra as estratégias do governo "que visam a melhoria dos serviços, oferecendo mais agilidade, praticidade e segurança aos visitantes". O texto é assinado em conjunto pela SPGG e pela Secretaria do Meio Ambiente (Sema).

"Nos próximos meses, o Estado implementará a bilhetagem eletrônica que englobará outros meios de pagamentos, como cartão de crédito. Ainda, na segunda-feira (20/10) entrará em operação o pagamento via Pix de solicitações de licenciamento da Fundação Estadual de Proteção Ambiental. Até então o pagamento era realizado exclusivamente via boleto bancário", diz o texto enviado após uma reunião no final da tarde em que a decisão foi tomada.

O tema foi levantado há um ano pela colunista Giane Guerra, o que suscitou uma manifestação do conselheiro Cézar Miola, do Tribunal de Contas do Estado, dizendo que cobraria uma solução da Secretaria do Meio Ambiente. Nesta sexta-feira, Miola foi mais uma vez questionado por Giane sobre o problema até aqui sem solução e disse que não sabia qual tinha sido o encaminhamento.