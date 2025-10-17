Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Finalmente
Jardim Botânico vai aceitar Pix para compra de ingressos a partir do dia 25

Decisão foi tomada pela Secretaria do Planejamento e pela Sema no final da tarde desta sexta-feira (17)

Henrique Ternus

