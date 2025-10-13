Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Prefeitos em pânico 
Isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil pode gerar prejuízo bilionário a municípios, e entidade cobra compensação

Famurs alerta para possibilidade de cortes de serviços e atendimentos à população

