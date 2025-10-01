Iniciativa dos governos federal, estadual e municipal deve garantir conclusão de alças da nova ponte do Guaíba

Inaugurada em 2020 pelo então presidente Jair Bolsonaro, sem as alças de acesso que dependem da remoção de famílias em Porto Alegre, a nova ponte do Guaíba poderá finalmente ser concluída, graças a uma ação conjunta dos governos federal, estadual e municipal.
Nesta quinta-feira (2), o governador Eduardo Leite comandará o ato de assinatura de um decreto e de um convênio com a prefeitura de Porto Alegre para a liberação de recursos ao Programa Estadia Ponte, que beneficia as famílias que precisam ser retiradas da área das obras da nova ponte do Guaíba.
No mesmo ato, será lançada a fase 2 do Programa Porta de Entrada, ação estadual para incentivo à aquisição da casa própria. O evento tem a participação dos secretários de Habitação e Regularização Fundiária, Carlos Gomes, e da Reconstrução Gaúcha, Pedro Capeluppi.
— Estamos fazendo um esforço coordenado para viabilizar a obra. O Dnit é o responsável por fazer as alças e está se organizando para começar a obra. A prefeitura precisa realocar as famílias e desocupar a área — explica Capeluppi.
São 828 famílias que precisam ser realocadas, muitas delas já contempladas com imóveis do programa Compra Assistida e de outras iniciativas do governo federal e da prefeitura. Conforme as famílias vão saindo, as casas são demolidas para que não voltem a ser ocupadas. O Estadia Ponte é um programa mais descomplicado que o aluguel social.