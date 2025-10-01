Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Será que agora vai?
Iniciativa dos governos federal, estadual e municipal deve garantir conclusão de alças da nova ponte do Guaíba

Obra iniciada no governo de Dilma Rousseff foi inaugurada em 2020, sem estar concluída

