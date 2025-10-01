Iniciativa dos governos federal, estadual e municipal deve garantir conclusão de alças da nova ponte do Guaíba

Ponte foi inaugurada em 2020 sem estar 100% concluída. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Inaugurada em 2020 pelo então presidente Jair Bolsonaro, sem as alças de acesso que dependem da remoção de famílias em Porto Alegre, a nova ponte do Guaíba poderá finalmente ser concluída, graças a uma ação conjunta dos governos federal, estadual e municipal.

Nesta quinta-feira (2), o governador Eduardo Leite comandará o ato de assinatura de um decreto e de um convênio com a prefeitura de Porto Alegre para a liberação de recursos ao Programa Estadia Ponte, que beneficia as famílias que precisam ser retiradas da área das obras da nova ponte do Guaíba.

No mesmo ato, será lançada a fase 2 do Programa Porta de Entrada, ação estadual para incentivo à aquisição da casa própria. O evento tem a participação dos secretários de Habitação e Regularização Fundiária, Carlos Gomes, e da Reconstrução Gaúcha, Pedro Capeluppi.

— Estamos fazendo um esforço coordenado para viabilizar a obra. O Dnit é o responsável por fazer as alças e está se organizando para começar a obra. A prefeitura precisa realocar as famílias e desocupar a área — explica Capeluppi.