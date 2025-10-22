Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Telhado de vidro
Notícia

Indiciamento ameaça candidatura de Juliana Brizola ao Piratini  

Polícia Civil concluiu que ex-deputada se apropriou de dinheiro da avó, ferindo o Estatuto da Pessoa Idosa

Adriana Irion

Enviar emailVer perfil

Rosane de Oliveira

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS