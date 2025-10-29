Guerra do Rio exige cooperação entre governos estadual e federal

Moradores da Penha levaram corpos para as ruas na manhã desta quarta-feira (29) Pablo Porciuncula / AFP

Enquanto ainda se contam os corpos na operação policial mais letal da história do Rio de Janeiro (no momento são 130 mortos, segundo a Defensoria Pública), precisamos falar de soluções.

O diagnóstico é de todos conhecido, como é notório que as fórmulas usadas por diferentes governos não deram certo. O futuro do Estado que mais recebe turistas no Brasil passa por uma solução para o problema da segurança pública. Essa solução não virá com a troca de farpas entre autoridades estaduais e federais.

O governador Cláudio Castro — que considera a operação um sucesso — disse que não pediu ajuda ao governo federal porque achou que não teria. E achou isso porque em outro momento pediu reforço da Marinha e não obteve, pois o governo federal não quis apelar para a Garantia da Lei e da Ordem (GLO), necessária para autorizar o uso das Forças Armadas.

Depois das cenas bizarras de corpos enfileirados numa praça do Complexo da Penha, o governo federal e o estadual vão conversar olho no olho em uma reunião no Rio.

Não há mágica nem solução simplista para um problema histórico. A hora é de sentar à mesa e elaborar um plano de longo prazo para o Rio. Porque não é apenas a imagem de um Estado que está em jogo. É o Brasil sendo mostrado ao mundo como terra da barbárie, com parte da população aplaudindo por achar que "bandido bom é bandido morto".

O especialista em segurança pública e consultor de prefeituras que conseguiram reduzir drasticamente a criminalidade, Alberto Kopittke, é taxativo: o Brasil precisa de um plano para o Rio.

— É fundamental e urgente a união de forças da sociedade e institucionais do país criar um plano nacional robusto para o Rio, com base no que já se aprendeu sobre o que funciona e o que não funciona, aproveitando os aprendizados positivos e negativos das UPPs e dos Territórios da Paz e de tantas outras experiências importantes e até mesmo positivas de segurança pública feitas no Brasil.

Kopittke diz que operações como a de terça-feira são realidade no Rio há 40 anos e não conseguem enfraquecer as facções, que se fortalecem cada vez mais.

Entre as sugestões de Kopittke para resolver o problema do Rio com participação concreta do governo federal estão:

Criar um modelo de programa para comunidades que seja capaz de quebrar a governança criminal dos territórios pelas facções e ao mesmo tempo oferecer segurança de fato para as comunidades, envolvendo recursos de policiamento, políticas sociais (com forças tarefas dos programas federais, por exemplo), urbanismo e fiscalizações municipais. Um plano integrado que poderá ser detalhado em 30 dias;

Financiar a reforma do sistema prisional do Rio (e de todo o Brasil) para cumprir as metas do Programa Pena Justa do CNJ;

Implementar um presídio federal no Rio;

Deslocar o volume necessário de Policiais Federais para um plano robusto e de longo prazo no Rio, no modelo da Operação Carbono Oculto , mas numa escala muito maior que envolva sufocar o tráfico de armas, os mecanismos de lavagem de dinheiro dos grupos organizados e a corrupção institucional, o que faz necessário ampliar substantivamente o efetivo da Polícia Federal em nível nacional;

, mas numa escala muito maior que envolva sufocar o tráfico de armas, os mecanismos de lavagem de dinheiro dos grupos organizados e a corrupção institucional, o que faz necessário ampliar substantivamente o efetivo da Polícia Federal em nível nacional; Criar uma estratégia nacional para enfrentar o tráfico internacional de armas, envolvendo portos, aeroportos e a inteligência de todas as instituições;

Criar um Gabinete Integrado de Segurança permanente entre União, estado e município;

Aprovar a PEC da Segurança;

Aprovar o Pacote Antimáfia.