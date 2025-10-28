Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Colapso anunciado
Opinião

Guerra do Rio é fruto de uma combinação que inclui corrupção, tráfico de armas e drogas e ausência do Estado

Deterioração social e política permitiu o avanço do crime organizado e das milícias

Rosane de Oliveira

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS