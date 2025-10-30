Governadores do RS, Eduardo Leite, e de São Paulo, Tarcísio de Freitas, decidiram não ir ao Rio de Janeiro para reunião após operação. Maurício Tonetto / Secom Governo do RS/Divulgação

A operação que resultou na morte de pelo menos 121 pessoas nos complexos da Penha e do Alemão, entre os quais quatro policiais, criou uma saia-justa para governadores de outros Estados que não concordam com a mortandade, mas também não querem passar a ideia de que estão "defendendo bandidos" — até porque não estão. Eduardo Leite é um desses governadores. Ele não compactua com a tese de que "bandido bom é bandido morto", mas sabe que qualquer palavra mal-empregada pode ser interpretada como aval sem ressalvas à ação da polícia do Rio ou leniência com o os criminosos do Comando Vermelho.

— O Rio de Janeiro tem um contexto muito específico, com lugares onde a polícia tem muita dificuldade de entrar, o que não acontece no Rio Grande do Sul. O papel do Estado não é matar ou exterminar, é prender e dar consequências a essas pessoas. Agora, se há resistência à prisão ou enfrentamento à polícia, acontecem essas situações absolutamente indesejáveis.

Leite alegou que não foi ao Rio para uma reunião presencial com Castro por questões de logística. Não é mentira, dado que não teria como conciliar as agendas previstas no norte do Estado com uma viagem ao Rio de Janeiro, mas também não é toda a verdade. O Rio Grande do Sul só tem um velho avião King Air, mas, mesmo que dispusesse de um jatinho, Leite certamente teria preferido manter o compromisso na escola de Estação, alvo recente de um ataque a faca, que matou um aluno, feriu dois e traumatizou a comunidade.

Neste momento em que o mundo questiona a ação considerada “um sucesso” pelo governador do Rio, aparecer na foto com Cláudio Castro pode passar a ideia de alinhamento com uma visão de segurança pública resumida na expressão "tiro na cabecinha". Essa expressão foi usada pelo governador cassado Wilson Witzel, de quem Castro herdou o primeiro mandato e se reelegeu em 2022. É a visão de uma parte considerável da sociedade, que não acredita na Justiça.

A versão oficial da polícia do Rio, verbalizada por Castro para definir a operação como um sucesso, é de que todos os 117 mortos eram bandidos ligados ao Comando Vermelho, que reagiram à abordagem policial. Evidentemente há entre os mortos criminosos bárbaros, em quem a polícia atirou porque reagiram com fuzis e metralhadoras.

Não se conhece a identidade de todos os mortos. Qualquer coisa definitiva que se diga antes da necropsia e da conclusão da investigação é precipitada.

