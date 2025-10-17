Gravataí acaba com eleição direta de diretores de escolas, que serão escolhidos em processo seletivo

Prefeito Luiz Zaffalon é autor da proposta que modificou escolha dos gestores educacionais. Prefeitura de Gravataí / Divulgação

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Seguindo os passos que Sebastião Melo, a prefeitura de Gravataí acabou com a eleição direta e secreta para diretores e vices das escolas municipais. Por 15 votos a quatro, a Câmara de Vereadores aprovou emenda à Lei Orgânica com a mudança proposta pelo prefeito Luiz Zaffalon.

A partir de agora, a escolha dos gestores escolares será feita em processo seletivo, baseado em critérios técnicos e metas de desempenho. Um projeto de lei regulamentando o novo modelo será encaminhado pelo prefeito ao Legislativo nas próximas semanas.

Segundo o prefeito, a mudança foi adotada para garantir que os cargos sejam ocupados por profissionais com "maior capacidade pedagógica e de gestão escolar". A intenção é melhorar o índice educacional de Gravataí, que recebeu nota 5,6 no Ideb de 2023.

— Um dos nossos principais compromissos neste segundo mandato é dar um salto na educação. Nos últimos anos, Gravataí investiu pesado na melhoria da infraestrutura das escolas, mas isso não se traduziu em avanço no Ideb. Reconhecemos que precisamos evoluir. Somos a quarta maior economia do Estado, mas não vamos a lugar algum sem melhorar a educação — avalia Zaffa.

Em Porto Alegre...

Uma proposta semelhante foi encaminhada pelo prefeito Sebastião Melo, em Porto Alegre, em maio deste ano, prevendo aplicação de prova e requisitos para os postulantes às vagas de diretor. O projeto, que ainda tramita na Câmara Municipal, indica ainda que somente professores concursados podem se candidatar.