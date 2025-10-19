Governo Melo prioriza concessão do Dmae na Câmara e adia votação de projeto sobre catadores

Projeto de concessão parcial do Dmae tramita desde maio na Câmara. Félix Zucco / Agencia RBS

O jornalista Paulo Egídio colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Após o tumulto na sessão da última quarta-feira (15), o prefeito Sebastião Melo reviu a estratégia para as sessões desta semana na Câmara de Porto Alegre. O martelo foi batido neste sábado (18) pelo prefeito, em conjunto com articuladores políticos do governo.

A prefeitura decidiu retirar da pauta de votações desta segunda-feira (20) o projeto que revisa o código de limpeza urbana e proíbe catadores de recolherem resíduos nas ruas da Capital. Em contrapartida, centrará foco no texto que autoriza a concessão do Dmae, que será o primeiro da pauta na sessão de quarta-feira (22).

No projeto sobre catadores, o plano é incluir, por emenda, uma proposta de qualificação profissional à categoria. A "porta de saída" já vem sendo estruturada há alguns meses pela prefeitura, mas não consta no texto enviado à Câmara.

No caso do Dmae, o governo considera que as resistências da base já foram vencidas e que o projeto está apto a ser votado. O cálculo preliminar é de que há ao menos 20 votos garantidos, dois a mais do que o necessário para a aprovação.

O secretário-geral de Governo, André Coronel, diz que a intenção do Executivo é que o projeto seja votado já na quarta-feira, embora reconheça que a discussão tende a se estender:

— Naturalmente a oposição vai realizar bastante discussão, mas entendemos que o projeto está bem amadurecido para ser votado — diz Coronel.

O texto que irá a votação mantém sob gestão pública a captação e o tratamento da água. A futura concessionária ficaria responsável pela distribuição e pela cobrança das contas, além da coleta e tratamento de esgoto. O projeto ainda garante que não haverá demissões de servidores no Dmae decorrentes da concessão.

Pé no acelerador

Na semana passada, Sebastião Melo deu aval para que a presidente da Câmara, Comandante Nádia (PL), coloque em votação ainda em 2025 a revisão do Plano Diretor de Porto Alegre:

— A decisão é da presidente e dos líderes, mas eu ficaria muito satisfeito se votasse neste ano.

A revisão é dividida em dois projetos de lei, que começaram a tramitar no dia 12 de setembro. Juntos, os textos têm 106 páginas e 344 artigos, além de diversos anexos.