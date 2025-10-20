Fundação Ulysses Guimarães conclui documento com projeto para o país

Deputado Alceu Moreira é presidente da Fundação Ulysses Guimarães. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Construído ao longo dos últimos meses pela Fundação Ulysses Guimarães, sob coordenação do ex-deputado Aldo Rebelo e com a participação de líderes históricos, como o ex-senador José Fogaça, o projeto de país imaginado pelo MDB será concluído nesta terça-feira (21) e apresentado ao país na quarta. O presidente da FUG, Alceu Moreira, espera mais de mil pessoas em Brasília para o arremate do documento “O Brasil precisa pensar o Brasil”, dividido em eixos temáticos.

Depois de percorrer as principais regiões do país levantando subsídios, a FUG elencou as teses que o MDB vai defender para área prioritárias, como saúde, educação, segurança pública, desenvolvimento econômico, políticas sociais, infraestrutura, sustentabilidade, mobilidade humana e equilíbrio fiscal. São premissas que valem tanto para a eleição presidencial como para as disputas estaduais e municipais.

Em saúde, por exemplo, o MDB propõe uma mudança profunda no SUS, substituindo o sistema 100% gratuito por um modelo em que cada brasileiro paga uma parte do tratamento de acordo com sua renda, para garantir a sustentabilidade do modelo. Na educação, o pressuposto é garantir a igualdade de oportunidades.

Esse documento será apresentado como “ponto de chegada” para o candidato que em 2026 quiser o apoio do MDB, segundo Alceu Moreira: