Fogaça participa de debate sobre mudanças climáticas a convite de Fafá de Belém

Fafá de Belém e Fogaça são amigos há décadas. Acervo José Fogaça / Arquivo pessoal

Convidado pela cantora Fafá de Belém, o ex-prefeito José Fogaça viajou para a capital paraense nesta terça-feira (7) para participar, amanhã, do 3º Fórum Varanda da Amazônia, uma iniciativa que ela organiza, apoia, participa e engaja. Fogaça e Fafá são amigos há décadas, daqueles que a música junta e ninguém separa.

O Varanda da Amazônia começou como um projeto de defesa da floresta quando não se sabia que Belém seria sede da COP30. Ocorre sempre na Semana do Círio de Nazaré, que a cantora também apoia. Fogaça vai participar do painel Eventos Climáticos Extremos, nesta quarta-feira (8), dentro do tema mais amplo que é “Como o destino da Amazônia impacta o Brasil e o mundo".

— Meu foco será o de como temos que avançar nossos conceitos em políticas ambientais de preservação e proteção das cidades diante do aquecimento do planeta e das mudanças climáticas, uma realidade que se torna cada vez mais evidente — contou Fogaça à coluna.

Quando foi prefeito, pouco se falava de mudanças climáticas. Hoje, Fogaça poderá compartilhar com os participantes do Fórum Varanda da Amazônia o que viu em Porto Alegre em 2024, ano da pior enchente da história da cidade.