FMP anuncia promotor como novo presidente

Promotor de Justiça Luciano de Faria Brasil (de pé) já ocupa a presidência interinamente desde 2024. FMP / Divulgação

Por aclamação, o promotor de Justiça Luciano de Faria Brasil foi eleito nesta quarta-feira (8) para presidir a Fundação Escola Superior do Ministério Público (FMP). Com ampla trajetória no Ministério Público e forte vínculo com a área acadêmica, o novo presidente conduzirá a instituição no triênio 2025–2028, em um momento estratégico de expansão e inovação curricular.

— É uma honra e uma responsabilidade dar continuidade ao trabalho de excelência que a FMP desenvolve há décadas. Nosso foco será investir em inovação, ampliar parcerias e manter a formação jurídica de alto nível que é marca da nossa instituição — disse o promotor, que ocupava o cargo interinamente desde dezembro de 2024, quando o então presidente, Fábio Sbardellotto, deixou a instituição para assumir a Corregedoria-Geral do Ministério Público.

O primeiro compromisso oficial de Luciano Brasil à frente da presidência será a participação no V Fórum de Boas Práticas do Sistema de Justiça Brasileiro, promovido pela Organização dos Estados Americanos (OEA), entre os dias 9 e 11 de outubro, em Salvador (BA).