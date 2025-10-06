Filhos de Bolsonaro apostam no radicalismo ideológico de Marco Rubio para impedir avanço de negociações com o Brasil

Secretário de estado dos Estados Unidos Marco Rubio é tido como um negociador mais político do que técnico por aliados de Trump. ANDREW HARNIK / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Caía a tarde “feito um viaduto” quando o ainda deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que costuma levar uma vida online, foi para as redes sociais comentar a conversa por videoconferência ocorrida pela manhã entre os presidentes Donald Trump e Lula.

Tinha se passado mais de cinco horas entre o post de Trump dizendo que a conversa fora muito boa e as manifestações das autoridades brasileiras, quando Eduardo resolveu se manifestar — não para dizer que a negociação é importante para as empresas brasileiras, mas para apostar no seu fracasso.

Em síntese, o deputado que está desde o início nos Estados Unidos contra o Brasil conta com o radicalismo ideológico do secretário de Estado Marco Rubio para sustentar que o governo Lula não tem o que comemorar.

Eduardo seguiu como linha auxiliar do blogueiro Paulo Figueiredo que, bem mais cedo, expôs essa tese, desprezando a essência da postagem de Trump, que diz respeito a conversas sobre economia e negócios, de interesses dos dois países — Eduardo colou trechos de reportagens antigas sobre as sanções aplicadas por Rubio a autoridades brasileiras, como o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal.

É possível, sim, que Marco Rubio funcione como “tranca rua” para impedir um recuo dos Estados Unidos no tarifaço, mas não se pode ignorar que Trump é pragmático e está sendo pressionado pelos setores da economia norte-americana, prejudicados por um tarifaço que prejudica não só os exportadores brasileiros, mas a economia do seu país.

Filho mais velho de Jair Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro ressuscitou o fantasma do socialismo ao melhor estilo dos tempos da Guerra Fria para expor sua confiança de que Rubio impedirá qualquer avanço na relação dos Estados unidos com o Brasil, enquanto Lula for presidente.

"O saldo da ligação entre Trump e Lula é que acabou a desculpa de que não há diálogo com o governo americano. Agora, a conversa está aberta com Marco Rubio, alguém que conhece bem os males que o socialismo causa numa nação. No mais, lula continua sendo quem mais taxa o povo brasileiro! Infelizmente, nada mudou!”, escreveu Flavio por volta das 18h em seu perfil no X.