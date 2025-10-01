Fiergs exibe seus robôs em evento para estudantes, professores e empresários

Presidente da Fiergs, Claudio Bier, cumprimenta robô humanoide da Fiergs. Dudu Leal / Divulgação

Depois do sucesso do cão-robô, na Expointer, a Fiergs apresentou um simpático humanoide na abertura do Futur.E, evento de educação que vai reunir 27 mil pessoas até sexta-feira (3) no Centro de Eventos. São estudantes, professores, gestores públicos, empresários da indústria e pessoas interessadas em inovação, empreendedorismo e qualificação profissional de todo o Rio Grande do Sul.

— O Futur.E conecta educação, tecnologia, ideias, talentos, oportunidades e preparação para o futuro do trabalho — disse o presidente do Sistema Fiergs, Cláudio Bier, na abertura do evento.

Ao lado do presidente, o secretário do Trabalho, Gilmar Sossella, contou que foi aluno do Senai e ressaltou a importância da qualificação profissional, área que está sob responsabilidade dele no governo do Estado.

Bier está empolgado com a energia dos jovens que circulam pela mostra e com a forma como interagem com os projetos, as demonstrações e os desafios.

De acordo com Bier, o Futur.E representa o empenho do Sistema Fiergs em acompanhar as transformações tecnológicas, investindo em inovação nas indústrias e na qualificação profissional:

— Para nós, educação é preparar pessoas para o futuro e para novos desafios. Estamos fazendo grandes transformações hoje, pensando no amanhã. Na prática, estamos colocando mais empresas dentro da sala de aula e mais salas de aula dentro da empresa, com foco em resultados.

Em fala direcionada aos jovens, Bier ressaltou que a indústria é um espaço de crescimento, com inúmeras possibilidades. Aos educadores, salientou a importância das parcerias e das trocas, focadas em melhorar o aprendizado dos estudantes:

— Este evento é um laboratório do amanhã. Veremos protótipos, torneios, oficinas e muita troca. Vamos experimentar, perguntar e testar. Nosso papel é aproximar educação, trabalho, talentos e oportunidades.