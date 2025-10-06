Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Silêncio
Análise

Família Bolsonaro demora a reagir à conversa entre Lula e Trump

Passadas mais de três horas do telefonema definido pelo presidente dos Estados Unidos como muito bom, filhos do ex-presidente ainda não se manifestaram

