Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Aposta na experiência 
Notícia

Fábia Richter assume a Secretaria da Mulher com foco na prevenção ao feminicídio

Enfermeira assume pasta no governo do Estado com objetivo de enfrentar feminicídios e criar rede de acolhimento para as mulheres no RS

Henrique Ternus

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS