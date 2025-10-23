Extratos bancários e de cartões de crédito motivaram notícia-crime contra Juliana Brizola

Juliana foi indiciada com base no artigo 102 do Estatuto da Pessoa Idosa. Renan Mattos / Agencia RBS

A propósito de alguns questionamentos sobre o indiciamento da ex-deputada Juliana Brizola (PDT), por supostamente se apropriar de dinheiro da avó, Dóris Daudt, a coluna esclarece:

A curatela ficou com o filho Alfredo Daudt Júnior por quase um mês (de 29 de janeiro de 2025 a 27 de fevereiro de 2025) e, desde então, a tutela da avó está com Juliana. Foi nesse período que o tio teve acesso à conta conjunta e constatou que o salto estava negativo em R$ 44 mil e que Juliana havia feito empréstimos de R$ 100 mil e R$ 420 mil, em nome da avó. Em 2024, Dóris recebeu uma indenização de R$ 1,8 milhão, por ser viúva de Alfredo Daudt, punido pela ditadura militar e anistiado após a morte. Ela também recebe uma pensão de R$ 25 mil, de acordo com o inquérito. O indiciamento ocorreu no dia 17 de outubro. A repórter Adriana Irion tomou conhecimento no dia 21 e, como já vinha acompanhando a investigação, produziu o material publicado na coluna no dia seguinte, depois de receber os contrapontos de Juliana, de seus advogados e dos advogados de Alfredo Daudt Júnior. Nada foi publicado antes porque até então era somente uma briga familiar.

No relatório final, a delegada Ana Luiza Caruso citou gastos considerados “exorbitantes” com cartões de crédito, incompatíveis com a vida de uma pessoa de 99 anos, que vive acamada, como em restaurantes de luxo, agência de viagem e lojas de bebidas alcoólicas.

Teorias conspiratórias

As teorias conspiratórias disseminadas em redes sociais sobre o indiciamento de Juliana Brizola são exatamente isso: teorias conspiratórias.

Tudo o que ela precisa fazer para evitar uma condenação é explicar as transferências para terceiros, entre os quais estão a mãe e o irmão, e provar que o dinheiro foi devolvido.