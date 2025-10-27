Ex-secretário ganha novo cargo no governo Leite

Após comandar pasta de Sistemas Penal e Socioeducativo, Luiz Henrique Viana será ouvidor da Agergs. André Ávila / Agencia RBS

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Fora do governo desde o início de abril, o ex-secretário de Sistemas Penal e Socioeducativo Luiz Henrique Viana foi oficialmente nomeado para o cargo de ouvidor da Agergs — a agência reguladora do Estado que fiscaliza os serviços concedidos à iniciativa privada. O nome de Viana foi publicado no Diário Oficial do Estado desta segunda-feira (27).

No final de maio, Leite encaminhou à Assembleia Legislativa a indicação de Viana ao cargo de ouvidor. Os deputados aprovaram na sessão de 14 de outubro o projeto de decreto-legislativo com a nomeação.

Natural de Pelotas, Viana mantém relação de confiança com o governador há mais de uma década. Durante a gestão de Leite em Pelotas, entre 2013 e 2016, Viana era vereador e foi o líder do governo no Legislativo durante todo o mandato. Em 2021, já como deputado estadual, foi convidado por Leite para a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, que comandou por um ano.

Foi indicado para assumir a pasta de Sistemas Penal e Socioeducativo após ficar na suplência da eleição para a Assembleia, em 2022, e ficou no cargo desde o início do segundo governo de Leite até abril deste ano, quando foi substituído por Jorge Pozzobom — que encerrou em 2024 seu segundo mandato como prefeito de Santa Maria. Nos últimos sete meses, Viana estava lotado como assessor especial do gabinete do governador.

Na ouvidoria da Agergs, o ex-deputado será responsável por acompanhar a apuração de denúncias e reclamações sobre a atuação da agência, averiguar queixas de usuários contra o funcionamento da instituição e elaborar relatório anual de atividades. A remuneração será idêntica à dos conselheiros da agência, que recebem R$ 29,5 mil mensais.

Mais nomeações

Na mesma sessão do dia 14, a Assembleia aprovou ainda as indicações de Atilo da Luz Escobar e Elias Graziottin Rigon para a direção do Badesul. Escobar é funcionário de carreira do Banrisul e filiado ao PDT. Rigon já atua na agência de fomento, como superintendente de inovação e sustentabilidade.

