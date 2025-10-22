Estudo mostra para onde foram as emendas parlamentares dos deputados gaúchos nos últimos seis anos

Parlamentares destinaram R$ 1,4 bilhão para o RS no período. Mário Agra / Câmara dos Deputados

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

A saúde foi a área mais contemplada no Rio Grande do Sul com emendas parlamentares desde 2019, de acordo com balanço feito pelo governo do Estado (veja o relatório completo abaixo). Na outra ponta, com a menor quantidade de recursos destinados, estão esportes e Defesa Civil.

O levantamento leva em conta as indicações feitas pelos deputados federais gaúchos entre 1º de janeiro de 2019 e 30 de setembro de 2025.

No total, foram R$ 1,4 bilhão em 7.091 indicações, destinadas a 445 municípios do Estado.

No período, a saúde recebeu R$ 895,01 milhões, dos quais 96% já foram executados. Boa parte dos recursos foi destinada às ações de enfrentamento contra a covid-19, como incremento temporário ao custeio dos serviços de assistência hospitalar e ambulatorial de média e alta complexidade.

Foram mais de 3,5 mil indicações parlamentares com destinação de verba para instituições espalhadas em 176 municípios.

Na sequência está a agricultura, com R$ 199,32 milhões indicados para 340 cidades gaúchas.

Mais de 85% do montante já foi executado, com foco na aquisição de maquinário e equipamentos agrícolas para fomento ao setor agropecuário.

A segurança pública, com R$ 88,3 milhões destinados para a aquisição de viaturas e a modernização do parque tecnológico, e a educação, com R$ 81,45 milhões indicados para reformas e aquisição de equipamentos e mobiliário, também aparecem entre as mais contempladas na indicação dos deputados federais.

As áreas menos contempladas

Esporte e lazer foi a área do Estado que menos recebeu verbas federais dos parlamentares. Apenas uma emenda, de R$ 246 mil, foi indicada para o RS desde 2019. O recurso é destinado à implantação do Projeto Iniciação Esportiva para crianças e adolescentes na rede pública de ensino.

A Defesa Civil também recebeu pouca verba: R$ 500 mil, provenientes de uma única emenda. O valor foi destinado para a aquisição de viaturas e equipamentos.

Quem também recebeu apenas uma emenda foi a área da habitação, com indicação de R$ 1,5 milhão para aquisição de veículos visando a inserção da política habitacional pelo Interior.

Veja o levantamento na íntegra