Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Mais de R$ 1 bilhão
Notícia

Estudo mostra para onde foram as emendas parlamentares dos deputados gaúchos nos últimos seis anos

Balanço foi divulgado pelo governo do Estado

Henrique Ternus

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS