Eduardo Leite torna-se cidadão da "terra dos presidentes"

Leite segura quadro com honraria após almoço com empresários no Parque de Exposições Serafim Dorneles Vargas. Mauricio Tonetto / Divulgação

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

A celebração dos 343 anos de São Borja, completados nesta sexta-feira (10), teve sentimento especial para Eduardo Leite. Na primeira agenda do governador no município desde 2021, Leite recebeu o título de cidadão são-borjense, proposto em 2022 por Tiago Cadó (PDT), quando o deputado ainda era vereador da cidade.

Leite, que tenta se cacifar para disputar a Presidência em 2026, agora faz parte da história da "terra dos presidentes", apelido dado a São Borja por ser a cidade natal de dois ex-presidentes: Getúlio Vargas e João Goulart.

"Agora eu também sou um cidadão da "terra dos presidentes", nossa querida São Borja de Getúlio Vargas e João Goulart. Obrigado pela homenagem! Seguirei sempre firme para honrar nossa história e cultura", escreveu o governador no Instagram.

Cadó propôs a honraria logo após as eleições de 2022, que reelegeram Leite ao segundo mandato, a primeira vez na história do Rio Grande do Sul para um governador. Na justificativa da proposta, ressaltou conquistas dos primeiros anos de governo e o apoio de 66% da população da cidade que Eduardo Leite recebeu no último pleito.