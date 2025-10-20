Do RS para Barcelona: jovens atingidos pela enchente fazem intercâmbio sobre reconstrução

Estudantes desembarcaram em Barcelona nesta segunda-feira (20). Andressa Dorneles / Demà / Divulgação

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Cinco jovens gaúchos — três de Porto Alegre e dois de Canoas — desembarcaram nesta segunda-feira (20) em Barcelona, na Espanha, para um intercâmbio cultural. O quinteto participa do programa Partiu Futuro Reconstrução, do governo do Estado, criado para dar suporte a jovens de 14 a 22 anos atingidos pela enchente e inscritos no Cadastro Único (CadÚnico).

Foram quase 24 horas de viagem até a chegada em território catalão, onde o grupo participará de atividades e workshops sobre reconstrução social e climática até quinta-feira (23). Entre os dias 24 e 28, os estudantes estarão em Valencia, para conhecer áreas afetadas pelo Dana (fenômeno climático extremo que atingiu a região em 2024) e o Plano Valenciano de Recuperação e Resiliência, voltado a políticas públicas e medidas de reconstrução.

Os jovens Evelin Staczak de Oliveira, Lukas Scheibler Kalkman, Nyara Victoria Prudencio Romero, Monica Letícia da Rosa Schmidt e Vitor Eduardo Moraes dos Santos foram selecionados a partir do desempenho escolar e na participação do programa, considerando assiduidade, participação nas aulas e comportamento.

Quem está promovendo o intercâmbio e vai arcar com todas as despesas para os estudantes é a Renapsi — uma entidade qualificadora contratada pelo Estado para acompanhar os jovens e cuidar da parte operacional do programa —, por meio da tecnologia social Demà Aprendiz.

— Ao conhecerem experiências de reconstrução em outros países, esses jovens fortalecem sua visão de mundo e se tornam protagonistas na reconstrução do Rio Grande do Sul. A educação, quando conectada à prática e ao diálogo global, gera impacto real nas comunidades — destaca o diretor da Demà Aprendiz, Vinícius Ribeiro.

Lançado em 2024, o Partiu Futuro Reconstrução selecionou 1,5 mil jovens atingidos pela enchente no RS, entre estudantes e egressos da rede pública de ensino, que têm atuado como jovens aprendizes em órgãos públicos municipais, estaduais ou federais. A iniciativa faz parte do Plano Rio Grande.

— Ao proporcionar experiências como o intercâmbio para a Espanha, mostramos que investir na juventude é investir na reconstrução do futuro do nosso Estado, com mais oportunidades, conhecimento e perspectivas reais de transformação — enfatiza o secretário de Desenvolvimento Social, Beto Fantinel.

Roteiro do intercâmbio