Do RS para Barcelona: jovens atingidos pela enchente fazem intercâmbio sobre reconstrução

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.
Cinco jovens gaúchos — três de Porto Alegre e dois de Canoas — desembarcaram nesta segunda-feira (20) em Barcelona, na Espanha, para um intercâmbio cultural. O quinteto participa do programa Partiu Futuro Reconstrução, do governo do Estado, criado para dar suporte a jovens de 14 a 22 anos atingidos pela enchente e inscritos no Cadastro Único (CadÚnico).
Foram quase 24 horas de viagem até a chegada em território catalão, onde o grupo participará de atividades e workshops sobre reconstrução social e climática até quinta-feira (23). Entre os dias 24 e 28, os estudantes estarão em Valencia, para conhecer áreas afetadas pelo Dana (fenômeno climático extremo que atingiu a região em 2024) e o Plano Valenciano de Recuperação e Resiliência, voltado a políticas públicas e medidas de reconstrução.
Os jovens Evelin Staczak de Oliveira, Lukas Scheibler Kalkman, Nyara Victoria Prudencio Romero, Monica Letícia da Rosa Schmidt e Vitor Eduardo Moraes dos Santos foram selecionados a partir do desempenho escolar e na participação do programa, considerando assiduidade, participação nas aulas e comportamento.
Quem está promovendo o intercâmbio e vai arcar com todas as despesas para os estudantes é a Renapsi — uma entidade qualificadora contratada pelo Estado para acompanhar os jovens e cuidar da parte operacional do programa —, por meio da tecnologia social Demà Aprendiz.
— Ao conhecerem experiências de reconstrução em outros países, esses jovens fortalecem sua visão de mundo e se tornam protagonistas na reconstrução do Rio Grande do Sul. A educação, quando conectada à prática e ao diálogo global, gera impacto real nas comunidades — destaca o diretor da Demà Aprendiz, Vinícius Ribeiro.
Lançado em 2024, o Partiu Futuro Reconstrução selecionou 1,5 mil jovens atingidos pela enchente no RS, entre estudantes e egressos da rede pública de ensino, que têm atuado como jovens aprendizes em órgãos públicos municipais, estaduais ou federais. A iniciativa faz parte do Plano Rio Grande.
— Ao proporcionar experiências como o intercâmbio para a Espanha, mostramos que investir na juventude é investir na reconstrução do futuro do nosso Estado, com mais oportunidades, conhecimento e perspectivas reais de transformação — enfatiza o secretário de Desenvolvimento Social, Beto Fantinel.
Roteiro do intercâmbio
- 20 de outubro: chegada e acolhimento em Barcelona, com os primeiros contatos com europeus
- 21 de outubro: imersão em workshops e diálogos com instituições da Catalunha, com temas de clima, juventude e políticas públicas
- 22 de outubro: Contato com a arte, a arquitetura e a cultura da Catalunha.
- 23 de outubro: Visita à Sagrada Família, ao Hospital de Sant Pau e a espaços urbanos inovadores
- 24 de outubro: Chegada a Valencia e visita a um território que também sofreu uma tragédia climática
- 25 de outubro: Experiência no Bioparc e reflexões sobre biodiversidade e consciência ambiental
- 26 de outubro: Imersão na Cidade das Artes e das Ciências, com foco em inovação científica e tecnológica, além das mudanças climáticas
- 27 de outubro: Encontro com organizações comunitárias para compartilhar experiências de superação e reconstrução, entre eles, a Fundació Horta Sud.
- 28 de outubro: Retorno ao Brasil