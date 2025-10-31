Do biodiesel ao hidrogênio verde, Be8 amplia visibilidade de Passo Fundo

Governo anunciou vencedores do edital do Programa de Desenvolvimento da Cadeia Produtiva de Hidrogênio Verde no Rio Grande do Sul (H2V-RS) nesta sexta-feira (31). Gustavo Mansur / Divulgação

Quando ninguém no Rio Grande do Sul falava em biodiesel, Erasmo Battistella trocou a operação de posto de gasolina para investir naquele combustível renovável e não parou mais. Sua empresa, a Be8, é uma das responsáveis pela visibilidade de Passo Fundo no mundo dos negócios. Nesta sexta-feira (31), a Be8 deu um passo rumo à produção de hidrogênio verde, uma das apostas do governo gaúcho para a descarbonização do transporte no Rio Grande do Sul.

O projeto da Be8 foi um dos quatro selecionados na Chamada Pública N° 01/2025 do Programa de Desenvolvimento da Cadeia Produtiva de Hidrogênio Verde no Rio Grande do Sul (H2V-RS), que soma R$ 100 milhões. O investimento previsto na Be8 é de R$ 38,7 milhões, com apoio do governo estadual e contrapartida da empresa, que dará a Passo Fundo o primeiro posto de abastecimento de hidrogênio verde dedicado a caminhões extrapesados no Brasil.

A formalização do resultado da concorrência ocorreu no Palácio Piratini, com a presença do governador Eduardo Leite e da diretoria do Badesul, que vai financiar o projeto. Os outros contemplados são Âmbar Sul Energia, Tramontina e Rodoplast Indústria e Comércio de Componentes Plásticos. O chefe da Casa Civil, Artur Lemos, um dos mais entusiasmados defensores do investimento em hidrogênio verde, celebrou a qualidade dos projetos e a envergadura das empresas que se candidataram ao edital.

— Mais uma vez, a Be8 se posiciona com inovação e pioneirismo no mercado de energias renováveis. Esta iniciativa visa colocar em prática a nossa estratégia de ampliar a oferta de soluções para a transição energética e descarbonização. Também poderemos entender os desafios e oportunidades na prática e, com isso, dar base econômica para o uso em larga escala do hidrogênio — disse Battistella após a assinatura do acordo.

O projeto será implantado na mesma área em que está sendo construída a nova fábrica de etanol da empresa.

O programa do Estado tem por objetivo desenvolver toda a cadeia produtiva do H2V, contemplando produção, transmissão, armazenagem e uso do biocombustível, com foco na transição energética para uma economia de baixo carbono e alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU (Organização das Nações Unidas).

— Estou muito feliz de darmos esse passo e oferecermos condições para a realização desses projetos, consolidando uma posição única do Rio Grande do Sul para a produção do hidrogênio verde com um custo competitivo. E isso não apenas para a exportação, mas também para o consumo interno nos diferentes formatos. Todo esse trabalho contribui para o desenvolvimento e para a sustentabilidade ambiental do nosso Estado — disse Leite.

A operação será monitorada por uma equipe multidisciplinar, em parceria com fabricantes, universidades e especialistas em hidrogênio, garantindo rigor técnico e segurança em todas as etapas. O objetivo é testar, em ambiente real, o desempenho, os custos e a viabilidade do hidrogênio verde como alternativa ao diesel, tradicionalmente utilizado no setor de transporte de cargas.

Além de contribuir para a redução das emissões de CO₂ — com potencial de evitar quase 400 toneladas de poluentes por ano —, o projeto busca validar um modelo de negócio inovador, capaz de tornar o hidrogênio competitivo frente aos combustíveis fósseis. Os dados coletados servirão de base para o desenvolvimento de uma futura rede de postos de abastecimento de hidrogênio verde, com potencial de replicação em todo o estado e no país.

Quatro projetos contemplados

Além da Be8, conhecida pela produção de biocombustíveis, foram contemplados os seguintes projetos, de acordo com a descrição do governo do Estado:

Âmbar Sul Energia SA

A proposta da Âmbar Sul prevê a implantação de uma planta industrial em Candiota para a produção de hidrogênio verde a partir de energia solar fotovoltaica, com armazenamento em hidretos metálicos. O hidrogênio será utilizado em processos industriais e como vetor energético limpo, promovendo descarbonização, inovação tecnológica e desenvolvimento sustentável na região.

O projeto visa a substituir o hidrogênio cinza por hidrogênio verde no processo de arrefecimento industrial da Usina Termelétrica Candiota III, por meio de eletrólise da água, alimentada por uma planta solar já existente e um sistema de armazenamento de energia. A iniciativa é uma colaboração entre Âmbar Sul Energia, Arpoador Energia e H2D Energy, e tem como principal objetivo reduzir as emissões de carbono nas operações da usina, com estimativa de corte de 49.136 kg de CO₂ por ano.

Tramontina

O projeto Hidrogênio Verde Tramontina propõe a implantação de uma planta de produção de hidrogênio verde por eletrólise da água, utilizando energia renovável certificada, na unidade de cutelaria, em Carlos Barbosa. Com capacidade inicial de 1,25 MW, a planta poderá produzir até 462 kg de hidrogênio de alta pureza por dia.

O hidrogênio será utilizado para converter a frota de empilhadeiras e veículos industriais internos da empresa para células a combustível, eliminando emissões de carbono no transporte. Também será destinado à alimentação de fornos industriais atualmente movidos a hidrogênio cinza. A expectativa é de uma redução anual de 99,89 toneladas de CO₂ equivalente. O projeto reforça o compromisso da empresa com a autonomia energética e com a agenda de descarbonização no Estado.

Rodoplast Indústria e Comércio de Componentes Plásticos

O projeto propõe a implantação de uma planta para a produção de hidrogênio verde no município de Vacaria. Um dos principais diferenciais da iniciativa é a integração com o sistema de gestão de resíduos sólidos urbanos (RSU), que serão aproveitados como fonte complementar de energia e calor. O processo destaca a pirólise como etapa fundamental para a obtenção de hidrogênio de baixo carbono, uma vez que o gás será produzido por meio do vapor do óleo de pirólise gerado a partir dos RSU.

Essa abordagem contribui para a redução do passivo ambiental local e para o fortalecimento da economia circular. O hidrogênio produzido será destinado, inicialmente, a aplicações em transporte e mobilidade, com foco no abastecimento de um caminhão de coleta de resíduos urbanos movido a hidrogênio.



