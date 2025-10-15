Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Visões diferentes 
Notícia

Direção do PSB reforça que terá nominata completa, com Beto Albuquerque candidato a deputado federal

Ex-deputado se diz decepcionado com comando do partido, mas vai disputar eleição para evitar "loucos" na Câmara dos Deputados

Henrique Ternus

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS