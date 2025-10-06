Direção do MDB vai ao encontro dos líderes do PP para tratar da eleição de 2026

Representantes de MDB e PP se reuniram nesta segunda-feira (6) em Porto Alegre. Filipe Lederhos / Divulgação

Parceiros do mesmo projeto desde 2015, quando José Ivo Sartori assumiu o governo do Estado, MDB e PP deram sinais de que poderão estar juntos na eleição de 2026, embora hoje cada um tenha seu candidato — ou candidatos. O presidente do MDB, Vilmar Zanchin, tomou a iniciativa de visitar a direção do PP, comandada por Covatti Filho, na casa dos progressistas.

Zanchin, segundo Covatti, defendeu a continuidade da aliança que sustenta o governo de Eduardo Leite e repetiu o argumento do governador de que não tem sentido para os aliados negociarem com a oposição que à direita e à esquerda critica o projeto que eles representam.

— Dissemos a eles que temos dois pré-candidatos a governador e que para a conversa evoluir é preciso que o MDB esteja aberto a ceder a cabeça de chapa — disse Covatti à coluna.

Os pré-candidatos do PP são o próprio Covattinho e o secretário do Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo, vice dos sonhos do vice-governador Gabriel Souza e de importantes setores do empresariado gaúcho. Há, no entanto, uma ala que gostaria de indicar o vice de Luciano Zucco (PL).

O PP não está pedindo que Gabriel desista de ser candidato, mas que deixe a porta aberta para uma aliança encabeçada pelo PP se, ali adiante, ficar claro que os nomes do partidos são mais competitivos. Em outras palavras, o PP quer uma garantia de que a indicação de Gabriel para o governo não é “cláusula pétrea na futura aliança”.

Movimento semelhante será feito em relação ao PDT, que flerta com o PT, tentando emplacar Juliana Brizola como candidata de uma frente de centro-esquerda. O MDB quer convencer os trabalhistas de que “o caminho mais seguro” para evitar a vitória da direita representada por Luciano Zucco (PL) ou da esquerda personificada no PT, mesmo que a candidata seja Juliana, é os partidos da base caminharem juntos.