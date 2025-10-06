Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Juntos ou separados?
Notícia

Direção do MDB vai ao encontro dos líderes do PP para tratar da eleição de 2026

Os dois partidos são os principais da base do governo Eduardo Leite, mas têm projeto de protagonismo

Rosane de Oliveira

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS