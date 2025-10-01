Dinheiro de programas sociais não pode financiar a jogatina

Mateus Bruxel / Agencia RBS

Demorou, mas o governo federal finalmente fez alguma coisa para impedir que o dinheiro dos programas sociais, custeado por todos os brasileiros que pagam impostos, vá para o ralo da jogatina. Está no Diário Oficial desta quarta-feira (1º) uma instrução normativa proibindo a realização de apostas em “Bets” por meio de contas utilizadas por beneficiários de programas sociais, como o Bolsa Família e Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Faz um ano que o Banco Central divulgou um estudo segundo o qual, em agosto de 2024, 5 milhões de beneficiários do Bolsa Família gastaram R$ 3 bilhões em plataformas digitais de apostas. As bets contestaram esse dado, que veio combinado com outros estudos sobre os impactos negativos da jogatina na economia e na vida das pessoas — o endividamento, a inadimplência, a redução das compras no comércio para gastar com jogos, a desagregação familiar, o vício e a depressão.

À época, o governo prometeu providências, mas reconheceu as dificuldades para impedir o uso do dinheiro do Bolsa Família em apostas. A solução técnica veio pela outra ponta do processo: são as empresas de apostas que têm a obrigação de bloquear os jogos de beneficiários de programas sociais, consultando os CPFs e as contas usadas para receber o dinheiro público.

Mais uma vez, o Congresso e o Executivo se omitiram e quem tomou a frente foi o Supremo Tribunal Federal, que determinou a criação de barreiras para impedir a realização de apostas com dinheiro destinado a pessoas pobres, para que comprem gêneros de primeira necessidade. O jogo não é um deles.