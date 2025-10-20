Desembargadora Jane Vidal passa a integrar o Tribunal Regional Eleitoral

A desembargadora Jane Maria Köhler Vidal passará a integrar o Pleno do Tribunal Regional Eleitoral, na vaga anteriormente ocupada pelo desembargador Ney Wiedemann Neto, que encerrou o seu biênio no TRE. A magistrada foi eleita na sessão virtual do Órgão Especial do Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 10 a 16 de outubro, e anunciada nesta segunda-feira (20).
A eleição ocorreu em cumprimento ao Edital nº 05/2025-OE, publicado pela presidência do TJRS, que apresentou lista composta exclusivamente por desembargadoras, em observância ao princípio da paridade de gênero previsto pelo Tribunal Superior Eleitoral e Conselho Nacional de Justiça.
Atualmente, a magistrada também exerce a função de Ouvidora da Mulher, das Pessoas LGBTQIAPN+ e das Pessoas em Situação de Vulnerabilidade do TJRS, além de atuar como vice-presidente do Colégio de Ouvidorias Judiciais da Mulher e integrar a comissão voltada à promoção dos direitos humanos e o conselho de recursos administrativos no âmbito do Poder Judiciário.
— A Justiça Eleitoral é um dos pilares da democracia brasileira, pois é nela que se garante o exercício livre da cidadania, a legitimidade do voto e a confiança nas instituições. Integrar o TRE-RS é, para mim, uma missão de profundo compromisso com o Estado Democrático de Direito e com a defesa dos valores republicanos que sustentam o nosso país. A composição exclusivamente feminina da lista representa a afirmação da presença da mulher no fortalecimento das instituições democráticas. Juntos e de forma equilibrada, mulheres e homens, temos maior representatividade e força social — disse a magistrada no discurso de agradecimento aos integrantes do Órgão Especial.