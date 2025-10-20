Desembargadora Jane Vidal passa a integrar o Tribunal Regional Eleitoral

Jane Vidal entrará na vaga anteriormente ocupada pelo desembargador Ney Wiedemann Neto. Eduardo Nichele / TJRS / Divulgação

A desembargadora Jane Maria Köhler Vidal passará a integrar o Pleno do Tribunal Regional Eleitoral, na vaga anteriormente ocupada pelo desembargador Ney Wiedemann Neto, que encerrou o seu biênio no TRE. A magistrada foi eleita na sessão virtual do Órgão Especial do Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 10 a 16 de outubro, e anunciada nesta segunda-feira (20).

A eleição ocorreu em cumprimento ao Edital nº 05/2025-OE, publicado pela presidência do TJRS, que apresentou lista composta exclusivamente por desembargadoras, em observância ao princípio da paridade de gênero previsto pelo Tribunal Superior Eleitoral e Conselho Nacional de Justiça.

Atualmente, a magistrada também exerce a função de Ouvidora da Mulher, das Pessoas LGBTQIAPN+ e das Pessoas em Situação de Vulnerabilidade do TJRS, além de atuar como vice-presidente do Colégio de Ouvidorias Judiciais da Mulher e integrar a comissão voltada à promoção dos direitos humanos e o conselho de recursos administrativos no âmbito do Poder Judiciário.