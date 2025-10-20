Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Nova integrante
Notícia

Desembargadora Jane Vidal passa a integrar o Tribunal Regional Eleitoral

Magistrada foi escolhida em sessão virtual do Órgão Especial do Tribunal de Justiça

