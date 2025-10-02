Desembargador Alexandre Corrêa da Cruz deve ser eleito presidente do TRT-RS nesta sexta-feira

O desembargador Alexandre Corrêa da Cruz, atual vice-presidente, deve ser confirmado nesta sexta-feira (3) como novo presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT-RS).
A eleição da nova Administração e da Direção da Escola Judicial para o biênio 2025/2027 é uma formalidade, já que, desde 2013, existe uma tradição de referendar os nomes mais votados em consulta prévia.
Também devem ser eleitos os desembargadores Fernando Luiz de Moura Cassal (vice-presidente jurisdicional), Cláudio Antônio Cassou Barbosa (vice-presidente institucional e de demandas coletivas), Maria Silvana Rotta Tedesco (diretora da Escola Judicial) e Ricardo Carvalho Fraga (vice-diretor da Escola Judicial). O corregedor não entra na consulta prévia e será definido na sessão.
A consulta prévia realizada em setembro teve a participação de 264 dos 291 magistrados do Tribunal. O procedimento, que não tem caráter vinculante, é tradição desde 2013 e costuma orientar a definição final da Administração do TRT-RS. A posse ocorrerá em 5 de dezembro.