Desembargador Alexandre Corrêa da Cruz deve ser eleito presidente do TRT-RS nesta sexta-feira

Desembargador Alexandre Corrêa da Cruz é atual vice-presidente do tribunal. TRT-RS / Divulgação

O desembargador Alexandre Corrêa da Cruz, atual vice-presidente, deve ser confirmado nesta sexta-feira (3) como novo presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT-RS).

A eleição da nova Administração e da Direção da Escola Judicial para o biênio 2025/2027 é uma formalidade, já que, desde 2013, existe uma tradição de referendar os nomes mais votados em consulta prévia.

Também devem ser eleitos os desembargadores Fernando Luiz de Moura Cassal (vice-presidente jurisdicional), Cláudio Antônio Cassou Barbosa (vice-presidente institucional e de demandas coletivas), Maria Silvana Rotta Tedesco (diretora da Escola Judicial) e Ricardo Carvalho Fraga (vice-diretor da Escola Judicial). O corregedor não entra na consulta prévia e será definido na sessão.