Deputado leva à COP30 projetos do RS sobre recuperação do Vale do Taquari e mercado de carbono

Professor Bonatto será um dos poucos deputados gaúchos a participar da COP30. Lucas Kloss / ALRS / Divulgação

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Um dos poucos deputados estaduais gaúchos com presença assegurada na COP30, Professor Bonatto (PSDB) levará a Belém dois projetos que tratam da adaptação climática e da sustentabilidade no Rio Grande do Sul. O parlamentar estará em Belém entre os dias 12 e 15 de novembro, com propostas que, segundo ele, buscam conciliar a proteção ambiental com o desenvolvimento econômico e agrícola.

Entre as iniciativas, está o Projeto de Lei 232/2025, que cria o Plano Estadual de Recuperação Ambiental do Vale do Taquari. A proposta prevê ações de reflorestamento com espécies nativas, recuperação de nascentes e matas ciliares, e incentivo a práticas de irrigação sustentável — medidas voltadas à reconstrução da região afetada por enchentes e à redução dos riscos climáticos futuros.

Bonatto também apresentará o PL 420/2024, que institui o Programa Estadual do Mercado Regulado de Créditos de Carbono (PMRCC). O texto busca alinhar o Estado às diretrizes nacionais e internacionais de redução de emissões de gases de efeito estufa, mas também adaptar as diretrizes às realidades do RS, criando um sistema de compra e venda de créditos de carbono para estimular práticas sustentáveis no setor produtivo.

Cada crédito de carbono é equivalente a uma tonelada de dióxido de carbono retirada da atmosfera. O crédito se torna uma moeda utilizada no chamado mercado de carbono, que empresas e países adquirem quando têm um nível de emissão muito alto e poucas alternativas para redução.

— O projeto tem como foco não só os processos de mitigação, mas criar ambientes e permitir que os ambientes que já geram créditos no Estado possam ser desenvolvidos e que possamos encaminhar concessão de manutenção e remuneração. Queremos demonstrar que é possível gerar desenvolvimento sustentável, protegendo vidas, fortalecendo o campo e garantindo resiliência diante dos desafios climáticos — afirma o deputado.

Com a participação na conferência, Bonatto pretende reforçar o papel do Legislativo gaúcho na formulação de políticas de sustentabilidade e aproximar o Rio Grande do Sul das discussões globais sobre transição ecológica e desenvolvimento de baixo carbono.