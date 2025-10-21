Delegada assume subchefia de Polícia Civil após trocas no comando da Segurança Pública

A delegada Patrícia Tolotti Rodrigues foi escolhida para substituir Adriana Regina da Costa como subchefe de Polícia. Adriana foi promovida a secretária adjunta da Segurança Pública, dividindo o comando com o coronel Mario Ikeda, substituto do delegado Sandro Caron, que foi para a iniciativa privada.
Nesta terça-feira (21), Patrícia e o chefe de Polícia, delegado Heraldo Chaves Guerreiro, foram recebidos por Ikeda e Adriana.
Esta é a primeira vez que o Rio Grande do Sul tem uma delegada como secretária adjunta e outra como subchefe de Polícia. Patrícia já fazia parte da equipe de Guerreiro como chefe de Gabinete.