Delegada assume subchefia de Polícia Civil após trocas no comando da Segurança Pública

Adriana Costa, Mario Ikeda, Patricia Tolotti e chefe de Polícia, Delegado Heraldo Chaves Guerreiro. Rogério Fernandes / SSP / Divulgação

A delegada Patrícia Tolotti Rodrigues foi escolhida para substituir Adriana Regina da Costa como subchefe de Polícia. Adriana foi promovida a secretária adjunta da Segurança Pública, dividindo o comando com o coronel Mario Ikeda, substituto do delegado Sandro Caron, que foi para a iniciativa privada.

Nesta terça-feira (21), Patrícia e o chefe de Polícia, delegado Heraldo Chaves Guerreiro, foram recebidos por Ikeda e Adriana.