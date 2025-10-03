De adesivo a ameaça de morte: confusão na Câmara de Porto Alegre tem alunos detidos e discussão entre vereadores

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.
O que deveria ser apenas a visita de uma turma de estudantes da Faculdade de Educação da UFRGS na Câmara de Porto Alegre, no final da manhã desta sexta-feira (3), terminou em confusão entre vereadores e a Brigada Militar acionada para dar apoio no local. O cerne da celeuma foi um adesivo com os dizeres "fogo nos racistas" colado pela professora que liderava o grupo em uma parede próxima da sala da presidente da Casa, Comandante Nádia (PL).
A vereadora foi comunicada do decalque pela sua equipe e ficou ofendida com a situação, alegando ter se sentido ameaçada de morte. Nádia então acionou a Brigada Militar para registrar boletim de ocorrência e a Guarda Municipal, que no local deteve os estudantes para prestarem depoimento. Conforme a Brigada, foi registrado um termo circunstanciado contra a professora, que assumiu a autoria, pela prática de injúria.
Segundo vereadores de oposição, um dos estudantes chegou a ser atendido após ter uma crise de pânico durante a abordagem. Grazi Oliveira (PSOL) acolheu os alunos na sua sala e registrou a situação em suas redes sociais, classificando a reação de Nádia como "totalmente desproporcional e autoritária".
— Não tem outra interpretação. Eu parto do princípio de que, se a própria vereadora diz que se sente ameaçada, porque o adesivo diz "fogo nos racistas", eu entendo que ela se identifica ou esteja se autoidentificando como uma pessoa racista. O adesivo em nenhum momento foi feito neste contexto, em nenhum momento a intencionalidade foi tornar para o lado literal — avaliou a vereadora do PSOL.
Grazi também considerou que Nádia deveria ter encarado a situação como dano ao patrimônio público, e não ameaça de morte.
Em nota, Nádia relata que o adesivo foi afixado em cima de sua imagem pessoal e, portanto, o fato foi "ameaçador e injurioso, além de incitação ao ódio e à violência". A presidente da Câmara ainda classificou a ação como "intolerável e inaceitável em qualquer circunstância".
"A Comandante Nádia reitera seu compromisso com a legalidade, a democracia e a segurança dentro do Parlamento, defendendo que toda manifestação de ideias deva ocorrer dentro dos limites do respeito, da legalidade e da responsabilidade, ressaltando que o espaço se destina ao diálogo democrático e à convivência pacífica", diz trecho da nota.
* Colaborou Gabriel Dias
Leia a nota da Comandante Nádia
NOTA OFICIAL
A presidência da Câmara Municipal de Porto Alegre vem manifestar-se sobre o fato ocorrido no final da manhã desta sexta-feira, 3 de outubro de 2025.
No transcurso de visita orientada a alunos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul nas dependências do Poder Legislativo Municipal, acompanhados de professora da universidade, foi afixado adesivo na imagem pessoal de Gabinete da Vereadora e Presidente Comandante Nádia com a frase “FOGO AOS RACISTAS”.
Tal conduta, cuja autoria foi assumida pela própria professora diante de várias testemunhas, caracteriza crimes previstos no Código Penal Brasileiro, pois contém conteúdo ameaçador e injurioso, além de incitação ao ódio e à violência contra Chefe de instituição democrática, bem como à integridade física da Vereadora.
Fatos desta natureza são intoleráveis e inaceitáveis em qualquer circunstância, em especial dentro da Câmara Municipal de Porto Alegre. Ao se atentar contra um Chefe de Poder republicano, atenta-se contra a democracia e contra o Estado de Direito.
As medidas administrativas e legais cabíveis já estão sendo adotadas, com o devido registro de boletim de ocorrência policial, a fim de apurar responsabilidades e de garantir que agressões desse tipo sejam repelidas, posto que inadmissíveis.
A presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre, Comandante Nádia, reitera seu compromisso com a legalidade, a democracia e a segurança dentro do Parlamento, defendendo que toda manifestação de ideias deva ocorrer dentro dos limites do respeito, da legalidade e da responsabilidade, ressaltando que o espaço se destina ao diálogo democrático e à convivência pacífica.
O que diz a UFRGS
Sobre o ocorrido, a UFRGS confirma que houve a detenção de uma professora e de estudantes da Faculdade de Educação durante atividade acadêmica na Câmara Municipal de Porto Alegre. A visita integra a disciplina Política e Organização da Escola Básica. A vereadora Comandante Nádia teria se sentido ameaçada, chamou a Brigada Militar e determinou a detenção da docente e dos discentes. O acompanhamento jurídico já foi realizado por advogados dos detidos e todos estão liberados.