Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Previsões são as piores
Opinião

Crise nos Correios: como matar uma empresa pública lucrativa

Loteamento de cargos entre aliados políticos e concorrência de transportadoras na entrega de mercadorias abalam estatal

Rosane de Oliveira

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS