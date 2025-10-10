Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Transição sem sobressaltos
Análise

Coronel Ikeda é o candidato natural à sucessão de Caron na Secretaria da Segurança

Corporações estão maduras para aceitar que o novo secretário seja da Brigada ou da Polícia Civil, sem a ciumeira do passado

Rosane de Oliveira

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS