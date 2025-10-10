Coronel Ikeda é o candidato natural à sucessão de Caron na Secretaria da Segurança

Caron e Ikeda comandam a segurança pública do Rio Grande do Sul. Gabriel Centeno / SSP

Substituições na área da segurança pública não costumam ser fáceis, principalmente porque costumam ocorrer em momentos de crise. Não é o caso da saída do secretário Sandro Caron, delegado da Polícia Federal que, como se dizia de Pelé, deixou os gramados no auge, mas teve uma prorrogação para ganhar dinheiro no Cosmos. Caron pediu demissão porque recebeu uma proposta irrecusável do setor privado e vai se mudar para São Paulo.

Quando chegou, Caron não encontrou terra arrasada no Rio Grande do Sul. Foi bem mais fácil do que sua missão anterior, como secretário da Segurança do Ceará, um Estado que vivia o auge da crise do enfrentamento das facções que queimavam ônibus e tocavam o terror no Estado.

Aqui, Caron encontrou o programa RS Seguro, elogiado até pelo ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal, um trabalho de integração das forças de segurança que derrubou os índices de criminalidade em geral e os homicídios em particular.

Fossem outros tempos, o governador Eduardo Leite estaria correndo atrás de outro delegado da Polícia Federal, de um político ou de quem quer que não fosse da Brigada Militar ou da Polícia Civil. Hoje as corporações estão maduras para aceitar que o secretário seja um coronel da Brigada ou delegado da Polícia Civil sem crise de ciúme.

O delegado Ranolfo Vieira Júnior foi o primeiro secretário de Leite pela condição singular de ser também vice-governador e só saiu quando assumiu o Piratini, no início de 2022. Hoje, o número 2 de Caron é o coronel Mario Ikeda, ex-comandante da Brigada Militar e que tem todas as credenciais para assumir a chefia. Seria importante o governador não tentar reinventar a roda ao final do mandato, até porque ele mesmo deve sair até o início de abril para ser candidato.

A substituição de Caron terá de ser construída em sintonia com o vice-governador Gabriel Souza, até para evitar uma nova troca em abril, se Leite renunciar mesmo ao mandato.

O próprio Caron está convencido de que não existe mais essa disputa corporativa e que Ikeda tem todas as condições para substituí-lo, se esse for o desejo do governador.

Leia Mais Suspeito de envolvimento no escândalo do INSS fica em silêncio na CPI e perde oportunidade de explicar papel de irmão de Lula

— Estou pronto para fazer a transição, tão logo o governador escolha meu substituto.

Caron vai se licenciar da Polícia Federal por três anos, até completar o tempo para a aposentadoria. Ele diz que a decisão de sair não foi fácil, mas conversou com a família e todos concordaram que depois de cinco anos como secretário está na hora de ter uma vida mais previsível e com mais tempo para os filhos de 13 e 15 anos, que devem iniciar o ano letivo de 2026 já estudando em São Paulo.