Cooperativas apresentam demandas do setor a deputados e senadores

Darci Hartmann é o presidente do Sistema Ocergs. Sistema Ocergs/Divulgação

Presentes em tantos e tão diferentes segmentos da economia, as cooperativas têm uma extensa agenda pré-eleições de 2026 a ser apresentada à bancada gaúcha nesta terça-feira (7), em Brasília, pela direção do Sistema Ocergs.

Essa agenda vai do socorro aos produtores rurais endividados ao maior rigor na autorização para a criação de cursos de Medicina, de acordo com o documento que será entregue durante jantar com deputados e senadores.

Intitulado Agenda Institucional do Cooperativismo do Rio Grande do Sul, o documento reúne as principais demandas dos sete ramos do setor, consolidadas a partir do Programa de Educação Política promovido pelo Sistema Ocergs, que já formou 84 executivos de cooperativas de todo o estado.

De acordo com o presidente da Ocergs, Darci Hartmann, a iniciativa reflete a força do cooperativismo gaúcho, que conta com 372 cooperativas e 4,2 milhões de associados, emprega 78,5 mil pessoas e responde por 14% do PIB do Rio Grande do Sul.

— A iniciativa busca intensificar o diálogo com os poderes públicos e apoiar os parlamentares com informações qualificadas para as campanhas das eleições de 2026 _ desta Hartmann.

