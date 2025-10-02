Como nasceu o acordo que permitirá realocar famílias de vilas próximas à ponte do Guaíba e concluir alças de acesso

André Machado, do Demhab, assina convênio que envolve governos estadual, federal e municipal. Alex Rocha / PMPA,divulgação

As cenas registradas no Palácio Piratini nesta quinta-feira (2), durante o lançamento do programa Estadia Ponte, têm, além da possibilidade real de conclusão das obras inacabadas das alças de acesso à nova ponte do Guaíba, um valor simbólico, destacado pelo diretor-geral do Demhab, André Machado, na solenidade. É o valor do diálogo que se sobrepõe às disputas políticas quando está em jogo o interesse público. Os governos federal, estadual e municipal uniram forças para resolver um problema de habitação que é o principal obstáculo à conclusão dos acessos à ponte inaugurada em 2020, sem estar totalmente pronta.

André Machado lembra que, em uma de suas primeiras viagens a Brasília, como secretário municipal de Habitação, na companhia do vice-prefeito Ricardo Gomes, ouviu de um técnico do Ministério da Infraestrutura do governo Bolsonaro que, para eles, a ponte estava "tecnicamente concluída". André se espantou com o fato de um técnico do ministério responsável pela obra ignorar que faltavam concluir três alças de acesso da ponte e que a continuidade da obra dependia da realocação de mais de 800 famílias das vilas do entorno.

— Eu disse ao técnico que era jornalista e que, se ele dissesse aquela informação publicamente, seria capa de Zero Hora com uma foto da ponte inacabada — conta André, que seguiu cobrando uma solução.

Já no governo Lula, André foi conversar com o então secretário nacional de Habitação, Hailton Madureira, e ele perguntou se a prefeitura poderia ajudar. André disse que topava, mas a prefeitura não tinha dinheiro para bancar a retirada das famílias. Veio a enchente de 2024, as casas ficaram debaixo d'água, mas as famílias acabaram retornando. Em uma conversa informal na saída de uma participação no Conversas Cruzadas, no prédio do Grupo RBS, André e o representante do governo federal no Rio Grande do Sul, Maneco Hassen, propuseram ao secretário estadual da Reconstrução, Pedro Cappelupi, a busca de uma solução envolvendo os três governos. Nasceu dessa conversa o convênio formalizado no Palácio Piratini, com a presença dos três, do governador Eduardo Leite e do prefeito Sebastião Melo.

O Estado vai repassar R$ 9,9 milhões do Funrigs para a prefeitura custear a moradia das 8.728 famílias cadastradas enquanto não saem as casas definitivas pelo programa federal Compra Assistida, e o Dnit poderá, finalmente, retomar a obra.