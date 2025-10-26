Como foi o reencontro com a professora Celmira, a mulher que ama aprender e ensinar

Rosane de Oliveira encontrou a professora Celmira no sábado (25). Roseli Oliveira / Arquivo pessoal

Após me fazer chorar e emocionar os ouvintes da Rádio Gaúcha com seu depoimento no Dia do Professor (15 de outubro), Celmira Barbosa Maganini, 74 anos, minha primeira professora, abriu a porta de sua casa e me recebeu com um abraço longo e caloroso. Foi uma tarde inesquecível a deste sábado (25), dez dias depois da surpresa que as colegas do "Gaúcha Atualidade" fizeram, convidando a professora Celmira para falar da nossa história, que começou em 1966.



Eu tinha apenas cinco anos quando ela aceitou que eu frequentasse suas aulas, a pedido do meu pai, que me ensinou a ler em latas de óleo. Ele explicou que o sonho daquela criança inquieta era ir à escola e garantiu que eu não atrapalharia as outras crianças. Ela me aceitou com a generosidade de quem nasceu para ensinar e acolher. O resto da história ela já contou na entrevista .



Fui à casa da professora Celmira e de seu marido Orlando na tarde chuvosa de sábado, com minha mãe e minha irmã. Que tarde, meus amigos! Revivemos aqueles cinco anos em que ela dava aula para uma turma do 1º ao 5º ano na mesma sala, contando apenas com um quadro negro, giz e seus cadernos de conteúdo, mais o livro didático de cada série.

Tendo estudado somente até o 5º ano, fazia cursos na Secretaria da Educação de Espumoso para se aperfeiçoar e dava conta daquela turma de meninos e meninas com criatividade e, sobretudo, afeição.



Orlando contou, impressionado, da repercussão que teve a entrevista dela na Gaúcha. Disse que a toda hora alguém comenta que chorou ouvindo a Celmira falar — a entrevista ficou no YouTube, e o vídeo que publicamos em nossas redes é compartilhado por outros professores que nos conhecem aqui em Campos Borges, de onde escrevo este relato.



Nos despedimos com a promessa de novos encontros e eu reforcei a certeza de que a primeira professora a gente nunca esquece. E que ela não esquece os alunos cujas vidas ajudou a transformar.

Encontro de família

Meu fim de semana na terra onde nasci teve um outro propósito além de visitar minha mãe, de 83 anos, que escolheu continuar aqui. Foi participar de um encontro da família Bulllé, origem da minha avó materna.

Pela primeira vez vi desenhada a árvore genealógica da nossa família de origem alemã, desde Theodor Bullé (1826) e Maria Wallbrecher (1828), pais de Theodor Hugo Bullé (1862-1921). A história da família se assemelha a de outros imigrantes alemães.

Theodor Hugo Bullé era maçom e, por isso teria sido perseguido. No pelotão de fuzilamento, o soldado encarregado de executá-lo (que também era maçom), decidiu poupar a vida de Hugo e mandou que fugisse do país. Ele escolheu o Brasil como o destino, desembarcou no porto de Rio Grande e sabe Deus como veio parar por estas bandas, onde casou-se com Gertrudes da Costa, com quem teve sete filhos.

Um dia bateu a saudade da terra natal e resolveu voltar para a Alemanha. A esposa disse que não iria e resolveu ficar em Jacuizinho. Hugo convidou o filho mais velho, Ernesto, para ir com ele. Selaram os cavalos e foram até Cruz Alta para pegar o trem. Com 16 anos, Ernesto desistiu de embarcar. Disse que não iria deixar a mãe e os irmãos e voltou para a casa da família.

Alguns anos depois, casou-se com Guilhermina Koepp e teve sete filhos — entre eles a minha avó Jurema, a única que só teve duas filhas, minha mãe e minha tia. Os outros filhos tiveram entre seis e 13 filhos, o que explica quantidade de parentes de diferentes gerações reunidos no almoço de sábado.

Até então eu só tinha participado de reuniões da família do meu pai, que teve 13 irmãos. Desse lado somos Oliveira, Fagundes, Orling e Teixeira, sobrenomes comuns, com exceção da minha avó Filomena Orling, que dizem ser descendente de um francês que se encantou por uma índia, o que explicaria os olhos azuis e os cabelos negros da mãe do meu pai, também moreno de olhos azuis.