Como foi o primeiro dia do novo secretário de segurança do RS

Mario Ikeda comandou primeira reunião como secretário de Segurança Pública nesta segunda-feira (20). Rogério Fernandes / Divulgação

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Sem alarde, passagem de bastão ou cerimônia de posse: assim foi o primeiro dia do coronel Mario Ikeda à frente da Secretaria de Segurança Pública, que assumiu no lugar de Sandro Caron. O agora ex-secretário saiu do governo para trabalhar na iniciativa privada, em São Paulo.

Mesmo que a nomeação de Ikeda só tenha sido publicada em edição extra do Diário Oficial na noite desta segunda-feira (20), o coronel atuou durante todo o dia como secretário em exercício. A única diferença das primeiras horas na rotina do novo secretário foi a cadeira que ocupou durante as reuniões.

O roteiro foi o mesmo de todo início de semana na SSP: pela manhã, encontro de alinhamento entre os diretores da pasta. À tarde, reuniões com os chefes das vinculadas para avaliação da semana anterior e definição das ações estratégicas para os próximos dias. Desta agenda, participam o secretário de Sistemas Penal e Socioeducativo, Jorge Pozzobom, e os chefes da Polícia Civil, Brigada Militar e outras forças de segurança.