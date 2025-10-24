Comissão de Educação da Assembleia vai a campo ouvir a comunidade

Oitava audiência do ciclo Educação Agora foi realizada nesta sexta-feira (24), em Santa Rosa. José Monteiro / Divulgação

Desde que assumiu a presidência da Comissão de Educação da Assembleia, a deputada Patrícia Alba (MDB), decidiu que não ficaria limitada ao gabinete e às reuniões burocráticas. A ideia de colocar o pé na estrada para ouvir as comunidades e enriquecer o trabalho da comissão tomou forma e Patrícia passou a circular pelo Estado promovendo encontro com educadores e com a comunidade em geral. Nesta sexta-feira (24), Patrícia retornou de Santa Rosa, onde realizou a oitava audiência do ciclo Educação Agora.

A meta de Patrícia é chegar a pelo menos 15 encontros. Alguns, por conta da agenda, ficarão para 2026. A deputada contabiliza cerca de 2,5 mil quilômetros rodados e já prepara o próximo, na sexta-feira (31), em Caxias do Sul, para tratar de acesso ao Ensino Superior.

Em Santa Rosa, o tema do encontro foi Educação especial e inclusão e os convidados conheceram exemplos de superação. Duas alunas surdas do Instituto Estadual de Educação Visconde Cairu, de Santa Rosa, relataram as suas trajetórias. Maria Josiane Mellos Corrêa, 27 anos, que se formou no magistério, apresentou o livro infantil sobre a amizade, desenvolvido na escola.

— Fico feliz com essa inclusão, minha vida mudou e encontrei um futuro — relatou, destacando que a sua trajetória se iniciou na Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Auditivos (Apada).

Gabriele Backes, 30, faz o curso técnico em publicidade, que deve ser concluído no próximo ano.

— Fico feliz com essa inclusão, aprendi o português como segunda língua e tenho oportunidades — contou Gabriele, durante a audiência pública liderada pela deputada.

Durante a audiência, os participantes apresentaram dados demonstrando o atendimento nas redes do município e do Estado, em convênio com entidades como Apae e a Apada. Na rede estadual, são 362 alunos atendidos, e no município, cerca de 200. No campus do Instituto Federal de Santa Rosa, são mais 28 alunos que recebem atendimento desde o ingresso e até a conclusão do curso.

— A verdadeira inclusão vai além das estatísticas. Ela exige que as escolas sejam espaços onde cada aluno, independentemente de suas necessidades, sinta-se respeitado, acolhido, valorizado. Estamos tratando da construção de uma nova cultura educacional, que reconhece a singularidade de cada ser humano, seja ele surdo, cego, com deficiência intelectual, com transtornos do espectro autista, ou com altas habilidades — exemplificou Patrícia.