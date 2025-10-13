Nádia utilizou a tribuna durante a sessão para criticar ação da oposição. Ana Terra Firmino / CMPA / Divulgação

Alegando "desrespeito à instituição", a presidente da Câmara, Comandante Nádia (PL), criticou a entrevista coletiva organizada por vereadores da oposição para apresentação do relatório paralelo da CPI do Dmae. Nádia sustenta que os cinco parlamentares utilizavam o Plenário Otávio Rocha "indevidamente" e sem autorização no início da tarde desta segunda-feira (13), antes da sessão ordinária.

Liderado por Natasha Ferreira (PT), presidente da CPI, o grupo detalhava suas conclusões, apresentadas em relatório paralelo, no qual sugerem o indiciamento do prefeito Sebastião Melo por suposta omissão diante das denúncias de corrupção no Dmae e das falhas no sistema de proteção contra enchentes de Porto Alegre. No relatório oficial, Melo é poupado pelo relator, vereador Rafael Fleck (MDB), que atribuiu as falhas à ausência de manutenção nos últimos 20 anos e à falta de investimentos por parte da União.

Nádia chegou no final da coletiva e reprovou o ato sob a justificativa de que Natasha estaria "incorrendo em atitudes nada regulamentares e nem republicanas". A presidente da Câmara alegou que houve desrespeito a uma resolução interna da Casa, que exige reserva de espaços internos com pelo menos 48 horas de antecedência.

— Vilipendiaram a cadeira de presidente. O que a vereadora Natasha e outros fizeram foi uma ação antidemocrática e um desaforo para os munícipes de Porto Alegre.

Mais tarde, durante a sessão ordinária, a presidente disse que a atitude da oposição configurava um "ataque ao rito democrático", ressaltando a simbologia das cadeiras da presidência e dos vereadores.

— Sentaram-se na cadeira que simboliza a autoridade do Poder Legislativo. Este ato não é um ato político, é um desrespeito à instituição e ao regimento que garante a ordem e o funcionamento da Casa do povo — reforçou Nádia, que avalia as providências jurídicas.

A vereadora comparou o uso do plenário ao motim dos deputados federais que ocuparam a Mesa da Câmara e agora correm o risco de suspensão do mandato.

"Birra" e "censura"

Logo após a interrupção, Natasha lembrou aos repórteres presentes no plenário que a presidente Nádia negou reserva da sala 301 para a realização da coletiva. O argumento foi o mesmo: prazo mínimo de 48 horas de antecedência para pedidos de cedência de espaços.

Segundo o despacho, assinado pelo diretor-geral da Casa, Andre Luiz Nickele Cordova, o pedido para uso da sala foi protocolado às 10h45min desta segunda-feira, para uso da sala a partir das 13h. Com a negativa, os vereadores da oposição optaram pelo uso do plenário.

Natasha argumenta que não há vedação expressa no regimento para uso do plenário por qualquer vereador. Além disso, entende que a resolução de mesa que regula o uso de espaços da Câmara não proíbe o uso do plenário para entrevistas.

— A presidente Comandante Nádia recusou minha reserva de sala para realizar a coletiva de imprensa, por pura birra, e ainda apareceu no local para tentar transformar o momento em um show pessoal diante das câmeras. Além disso, proibiu que os fotógrafos da Câmara registrassem o evento, numa clara tentativa de censura — critica Natasha.

O que diz a resolução

A resolução de mesa nº 643, de 18 de novembro de 2024, diz que 10 dependências da Câmara são passíveis de cedência, mas não inclui o Plenário Otávio Rocha na lista.

No quarto parágrafo do artigo 4, a resolução estabelece o prazo mínimo de 48 horas para a solicitação de cedência de qualquer um destes 10 espaços citados para eventos internos.

Já o artigo 30 autoriza o uso do Plenário Otávio Rocha apenas para sessões plenárias, reuniões de comissões parlamentares, audiências públicas e cerimônias fúnebres de ex-vereadores.

O parágrafo 4º reforça que "terão prioridade no agendamento do plenário sobre as demais as reuniões de Comissão Processante, Comissão Parlamentar de Inquérito e da Comissão Especial do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Ambiental (PDDUA), por demandarem maior estrutura durante as suas reuniões".

Nem a resolução, nem o regimento interno da Câmara versam sobre entrevistas coletivas à imprensa e os espaços em que podem ou não ser realizadas.