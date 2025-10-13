Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Bateu, levou
Notícia

Comandante Nádia alega "desrespeito" e critica coletiva de imprensa da oposição no plenário da Câmara

Presidente do Legislativo diz que espaço não foi reservado com antecedência; Natasha Ferreira afirma que não há necessidade e fala em "censura"

Henrique Ternus

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS