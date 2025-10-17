Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Eleições 2026
Com quem será? Com quem será?... Que o PP vai se casar 

Partido diz que terá candidatura própria ao Piratini, mas um grupo se movimenta para indicar o vice de Gabriel Souza (MDB) e o outro, o de Luciano Zucco (PL)

