Com Michelle Bolsonaro, PL Mulher reúne milhares de apoiadores em Soledade

Michelle foi a principal estrela do evento do PL Mulher. Assessoria de Comunicação PL/RS / Divulgação

O jornalista Carlos Rollsing colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

O PL Mulher demonstrou força no sábado (25) ao reunir cerca de 3,4 mil pessoas em um encontro político em Soledade, com a presença da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. Cogitada como candidata à Presidência ou à vice-presidência na eleição de 2026, Michelle tem percorrido o país para participar de encontros partidários e levar a mensagem do marido, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está em prisão domiciliar.

Quem acompanhou os bastidores da mobilização em Soledade diz que Michelle foi provocada sobre a hipótese de disputar a liderança do país no próximo ano, mas a resposta dela foi de fidelidade ao marido, que está inelegível.

– Michelle não fala sobre esse assunto. A única expressão dela é dizer que quer voltar a ser a primeira-dama do Brasil – comenta Adriane Cherini, presidente estadual do PL Mulher.

Um dos objetivos do encontro em Soledade foi fortalecer a busca por mulheres que representem candidaturas competitivas para a Assembleia Legislativa e a Câmara dos Deputados em 2026. Adriane, pré-candidata a deputada estadual, diz que a nominata feminina para a Assembleia já está completa. Para a Câmara, segue em construção.

– O nosso trabalho é aproximar as mulheres da política. Não queremos candidaturas femininas arranjadas de última hora. Michelle falou muito sobre isso – afirmou Adriane.

Em Soledade, foram empossadas 110 presidentes municipais do PL Mulher.

Gringo sob risco

Corregedor da Câmara de Porto Alegre, o vereador Hamilton Sossmeier (Podemos) despachou em favor da admissibilidade do pedido de cassação de mandato do parlamentar Gilvani Dall’Oglio (Republicanos), conhecido como Gringo. Karen Santos (PSOL) foi designada como relatora do caso na Comissão de Ética.

Gringo é acusado de quebra de decoro parlamentar. Ele infringiu a Lei Orgânica de Porto Alegre por ser proprietário de empresa de saneamento que recebeu pagamento do Dmae por prestação de serviço em março de 2025, durante o exercício do mandato. O pedido de impeachment também aponta que Gringo admitiu, em depoimento na CPI do Dmae, ter pago propina a ex-dirigentes do antigo Departamento de Esgotos Pluviais (DEP). Gringo alega sofrer perseguição por denunciar supostos casos de corrupção no Dmae.

Paim pede tempo

O encontro do PT de Porto Alegre, neste domingo (26), na Câmara de Vereadores, não encerrou a novela sobre o candidato do partido para o Senado em 2026. Paulo Pimenta deixou claro que somente será candidato se o senador Paulo Paim afirmar publicamente que não tentará novo mandato.

A manifestação de Paim seguiu o tom das anteriores: ele pode concorrer, mas também pode se retirar. Paim pediu mais tempo para pensar e avaliar o cenário. O PT idealiza definir o seu nome para o Senado até 29 de novembro, quando ocorrerá o encontro estadual da sigla. Dirigentes do PT descartam a realização de prévias partidárias para definir candidatos majoritários.

Encruzilhada

O grupo ligado ao ex-deputado Beto Albuquerque tensiona o debate no PSB pela entrega dos cargos e saída do governo Eduardo Leite. Seria uma forma de reposicionar o partido na centro-esquerda, alinhado à aliança regional de apoio ao presidente Lula. Mas, sobretudo, seria uma tacada do PSB para tentar atrair a filiação de Manuela D’Ávila, pré-candidata ao Senado.