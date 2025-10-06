Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Parceria na saúde 
Com auditório lotado e aplausos entusiasmados, comunidade de Viamão conhece projeto para construção de novo hospital

Secretários da Saúde, Arita Bergmann, e da Reconstrução, Pedro Capeluppi, apresentaram proposta de PPP em audiência pública

Henrique Ternus

